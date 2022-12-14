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Иваново14 декабря 2022 14:32

В небольшом городке Ивановской области изнасиловали 9-летнюю девочку, которая одна шла от бабушки домой

В этом тяжком преступлении обвиняют 32-летнего местного жителя
Полина Вачнадзе
Уголовное дело об изнасиловании ребенка передано в суд. ФОТО: СКР по Ивановской области

Уголовное дело об изнасиловании ребенка передано в суд. ФОТО: СКР по Ивановской области

В июне этого года небольшой городок Родники Ивановской области облетела страшная новость. Светлым летним вечером взрослый мужчина в микрорайоне Южный напал на 9-летнюю девочку, которая одна шла от бабушки домой. Пьяный извращенец закрыл ребенку рот ладонью, угрожая убийством затащил в безлюдное место и изнасиловал.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области, сотрудники полиции задержали злоумышленника прямо на месте преступления. Им оказался 32-летний местный житель.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». В настоящее время следователями собрана достаточная доказательная база, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения, - уточнили в ведомстве.

Происшествия: КРИМИНАЛ