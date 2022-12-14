Синоптики предупредили о новых снегопадах в Ярославской области

Ярославскую область сначала заметет, а потом заморозит Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интенсивность осадков в средней полосе России, в том числе и Ярославской области, усилится, предупреждают специалисты Центра «Фобос». Местами за сутки выпадет более 1/3 месячной нормы снега. При этом температура воздуха будет понижаться.

- В Центре страны подморозит до -10..-15 градусов, это на 2-3 градуса холоднее, чем обычно бывает в середине декабря, - говорят синоптики.

И тут же уточняют, что нынешнее похолодание лишь создает условия для очередной волны тепла. Правда, недолгого. В ближайшие дни жителей Ярославской области ожидают резкие скачки температур.

Завтра, 15 декабря, ночью и днем ожидается -9..-11 градусов, ветер южный. В пятницу, 16 числа, снег, сильный туман, днем -3..-5. В субботу, 17 декабря, пойдет сильный снег, но днем ожидается всего -1..-3.

В воскресенье, 18 декабря, резко похолодает до -11 градусов, ветер ожидается северный, холодный.

Новая неделя начнется с солнечных, но морозных дней. В понедельник столбики термометров опустятся до -17.