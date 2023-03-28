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Иваново28 марта 2023 13:34

Ивановцев предупредили об усилении ветра с вечера 28 марта

Порывы могут достигать 17 метров в секунду
Полина Вачнадзе
Вечером 28 марта в Иванове ожидается ухудшение погоды.

Вечером 28 марта в Иванове ожидается ухудшение погоды.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 28 марта в Иванове ожидается ухудшение погоды. ЦГМС предупреждает об усилении ветра – его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Непогода продлится всю ночь и весь завтрашний день.

Жителям Иванова рекомендуют убрать вещи со дворов и балконов в дома и квартиры, а машины поставить в гараж. Если гаража нет, лучше припарковаться вдали от деревьев и различных конструкций. Пешеходам также стоит держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов.

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