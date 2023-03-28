В Иванове у контейнерных площадок ограничат парковку для автомобилей

В Иванове у мусорных площадок будут ставить знаки, запрещающие парковку машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иванове у контейнерных площадок будут устанавливать знаки «Стоянка и остановка запрещены» и «Работает эвакуатор». Машины, нарушающие правила и мешающие вывозу мусора, будут эвакуировать на штрафстоянку. Первый знак, ограничивающий парковку, уже поставили у дома №24 на улице Крутицкой.

- Регоператор сообщил о проблемах с подъездом к контейнерным площадкам: плохо расчищенная придомовая территория, подъезд зачастую перегорожен припаркованными машинами, не очищена от снега и льда сама контейнерная площадка. С нашей стороны приступаем к установке знаков запрета парковки у площадок - это даст возможность эвакуировать автомобили, мешающие работе спецтехники, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Владимир Шарыпов.

Также в Иванове собираются установить дополнительные контейнерные площадки и обсудить с управляющими компаниями и ТСЖ вопрос найма дворников от сторонних компаний в случае, если свои не справляются с работой.