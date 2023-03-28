Михаил Евраев: «Все задачи на 2022 год были выполнены»

Михаил Евраев: - Правительство и депутатский корпус Ярославской области проделали огромную работу. Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона отметил, что прошедший год стал масштабным вызовом как для российской экономики в целом, так и для экономики Ярославской области. На протяжении года шла ее адаптация к новым внешним и внутренним условиям ведения бизнеса при беспрецедентных санкциях. Несмотря на это, удалось не просто сохранить социально-экономическую стабильность, но и во многих направлениях серьезно продвинуться в развитии.

– Год назад на представлении годового отчета мы с вами обозначили главные задачи правительства области в 2022 году: сохранить стабильность в регионе, не допустить роста безработицы и падения доходов граждан, закрытия предприятий, реализовать все программы и планы развития, выполнить все обязательства перед людьми, – сказал Михаил Евраев. – Все эти задачи были выполнены.

Глава региона подчеркнул, что для этого правительство и депутатский корпус Ярославской области проделали огромную работу.

В докладе отмечалось, что в прошлом году расходы регионального бюджета составили 107,1 млрд рублей. Сбалансированная бюджетная политика правительства области позволила выделить почти миллиард рублей на повышение зарплат бюджетников во исполнение указов Президента РФ, провести индексацию на 5,9% всех мер социальной поддержки и зарплат бюджетников, не входящих в эти документы, а также обеспечить исполнение поручения главы государства о выплатах на детей от 8 до 17 лет – на эти цели выделено 834 млн рублей из областного бюджета. Глава региона подчеркнул в докладе - уровень регистрируемой безработицы в регионе снизился за год на 0,3% и составил 0,7%.

– В 2022 году существенно увеличен объем финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, которым в форме межбюджетных трансфертов было предоставлено 19,6 млрд рублей. Прирост к уровню 2021 года составил 6,6 млрд рублей, или 51%, – сказал Михаил Евраев. – Общий коммерческий долг области за прошедший год снизился с 25 до 12 млрд рублей. В результате обслуживание долга уменьшилось на 800 млн рублей в год. Произошло серьезное оздоровление финансовой системы региона, которое открывает новые возможности в социальной и инвестиционной политике как области, так и муниципальных образований.

Михаил Евраев подчеркнул, что социальная защита населения, образование и медицина остаются приоритетными направлениями работы правительства области. В 2022 году все публичные обязательства перед жителями выполнены своевременно и в полном объеме.

В сфере образования правительству области в полной мере удалось использовать возможности федеральных источников и средств областного бюджета.

Инфляция по Ярославской области впервые с 2004 года оказалась ниже среднероссийского уровня и составила 111,6%. Индекс промышленного производства составил 97,2% (в натуральном выражении). Причинами снижения, как отметил Михаил Евраев, стали нарушение логистических цепочек, сдвиг сроков или отказы в поставке импортного сырья, материалов и комплектующих, удорожание сырья импортного производства. Создание антисанкционного штаба во главе с губернатором региона позволило реализовать серьезный комплекс федеральных и региональных мер поддержки.

Хорошие результаты, по словам Михаил Евраева, достигнуты в АПК. Аграрии произвели продукции на сумму 52,4 млрд рублей (в 2021-м – на 46,6 млрд рублей), индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,2%. Особое внимание уделено продвижению продовольственных товаров ярославских производителей на региональном рынке. Правительством области реализуются проекты «Ярославский продукт», «Фермерский уголок», «Ярфермер».

Развитие строительной отрасли и жилищная политика остаются принципиально важными для правительства региона. Здесь также удалось достичь положительных результатов. Ввод жилья в 2022 году составил 796,3 тысячи квадратных метров. Рост к 2021 году – 4,8%. По программе расселения аварийного и ветхого жилья условия проживания улучшили 1120 человек, расселено более 21 тысячи квадратных метров.

– В 2022 году мы перешли на выдачу жилищных сертификатов для детей-сирот – теперь они смогут самостоятельно выбирать квартиру. В 2022 году 27 человек получили сертификаты и приобрели жилье на сумму 88,7 млн рублей, еще 44 квартиры было куплено правительством, – сообщил Михаил Евраев.

В 2022 году правительством области был дан старт серьезным преобразованиям в сфере транспорта, шла серьезная работа по строительству и модернизации объектов ЖКХ, благоустройству дворовых и общественных территорий, масштабное дорожное строительство – к нормативному состоянию приведено 527,6 километра дорог, на 55% больше плана.

– Отдельно надо отметить, что нам удалось сдвинуть вопрос реализации проекта Карабулинской развязки, – сказал Михаил Евраев. – Президент Владимир Владимирович Путин поддержал проект и поручил Правительству РФ обеспечить его реализацию в период 2023 – 2027 годов. Карабулинская развязка внесена в пятилетний план дорожной деятельности РФ. В декабре 2022 года вышло постановление правительства, предусматривающее включение 1,2 млрд рублей на начало строительства в 2026 году. Сейчас мы работаем над тем, чтобы приступить к проектированию в 2023 – 2024 годах и перейти к началу строительных работ в 2025 – 2026 годах.

В докладе глава региона также подробно рассказал о результатах, достигнутых в туристической отрасли, культуре, спорте, экологии.