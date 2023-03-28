В Ярославском зоопарке умер белый лев Ярос

В Ярославском зоопарке умер белый лев. ФОТО: Ярославский зоопарк

Пресс-служба Ярославского зоопарка сообщила печальную новость – не стало белого льва Яроса. Ему было почти 14 лет.

- Белый цвет львов обусловлен определенными генетическими мутациями, в связи с чем иммунитет у этих животных не такой сильный, как у других сородичей. Поэтому белые львы более уязвимы перед различными заболеваниями, в первую очередь, возрастными, что и случилось с Яросом, - назвали в зоопарке причину смерти любимца посетителей.

В Ярославль царя зверей котенком привезли в 2010 году, когда город отмечал 1000-летие со дня своего основание. Такой подарок сделал сербский предприниматель из Африки Никифор Аничич.

- Бизнесмен посетил зоопарк, удивился хорошим условиям для животных и в знак подарил львенка. Имя ему дали посетители во время общегородского опроса, - рассказали в зоопарке.

Полгода понадобилось Яросу, чтобы освоиться на новом месте. Он отпустил шикарную гриву и совершенно по-хозяйски обходил свои владения. Питался лев дважды в день, за сутки съедая до семи килограммов мяса.

От Яроса осталось потомство – белая львица Лавина, которая обитает в Ярославском зоопарке.

- Сейчас мы будем думать о создании новой семьи для львицы Симы, которая жила с Яросом, и обязательно делиться с вами новостями на этом пути, - сообщили в зоопарке.