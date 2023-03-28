«Рецепты малой родины»: в Решме готовят вкусно

Книга «Рецепты малой родины».

Да-да, именно в Решме вас не только от души накормят великолепными пельмешками с разными начинками, но и научат их лепить!

Решма – еще и родина бренда «Пельменный дом «Решпель», это название переводится как «Решемский пельмень». Автор бренда Инна Сергиенко, настоящий энтузиаст села с богатой историей и великолепной природой, а также славными гастрономическими традициями, сегодня представляет интересную новинку – книгу «Рецепты малой родины», изданную АНО «Культурно-Исторический клуб «Исток Победы» при поддержке правительства Ивановской области.

На средства правительственного гранта был проведен гастрономический фестиваль и составлена гастрономическая карта Кинешемского района. А книга рецептов – яркая, красочная, информативная – стала наглядным итогом полугодовой работы по гранту.

- Нам удалось провести фестиваль с 20 кулинарными мастер-классами, которые посетили более 500 человек, - рассказывает Инна Сергиенко. – Конечно, главное блюдо, которое всем очень нравится, которое я уже много лет учу готовить всех наших гостей, а также посетителей Музея сыра в Иванове – это наши пельмени, настоящие, вкусные, сытные! - На мастер-классе в музее я сделала пельмени в сырном супе - получилось необычно и вкусно. Теперь в моем ассортименте обязательно появится и такое блюдо.

В книге «Рецепты малой родины» о пельменях из Решмы рассказывается ярко и красочно, а главное, понятно – сколько теста брать, сколько и какой начинки, как лепить, как варить, чтобы было вкусно, сытно и красиво. Можно найти там и рассказ о «наволочках с начинкой» - особенных пирогах, ставших новым гастрономическим брендом города Наволоки Кинешемского района Ивановской области. А также о «Сырной избе» семьи Есабаевых из Решмы, где готовят разные сыры – например, вкуснейшую «Качотту».

А на авторских мастер-классах в гостевом доме «Решемка» Инна Сергиенко лично учит эти самые «решпели» лепить – и детей, и взрослых. Вместе с хозяйкой гости в белых фартуках вооружаются скалками и готовят пельмешки исключительно из домашних продуктов и охлажденного мяса. После трудов гостей ожидает вкусный обед – сами приготовили, сами съели!

- Я пробовала делать пельмени с добавлением моркови, но прижились только мясные: со свининой, бараниной, говядиной, а также с начинкой из фарша свинина-говядина. Любят гости пельмени с семгой, судаком и с квашеной капустой. На праздники мы делаем фруктовые пельмешки в розовом шампанском – конечно, на любителя, но разок можно попробовать, - рассказывает Инна Александровна.

Есть в «Рецептах малой родины» и рассказ о том, как правильно приготовить пель-бургер, или пель-решпель.

- Пель-решпель - это бургер, только сделанный исключительно из натуральных продуктов. Он начинен пельменным фаршем. А тесто для булочки - на натуральном молоке и яйце, - делится Инна Сергиенко.

Конечно, такая еда обязательно будет вкусной – из натуральных продуктов, приготовленная с любовью умелыми руками. Как именно ее сотворить, состряпать – читайте в новой книге «Рецепты малой родины» из Решмы.

Инна Сергиенко, основатель бренда «Пельменный дом «Решпель», автор книги «Рецепты малой родины»:

- Выражаю самую искреннюю благодарность правительству Ивановской области, СКО Решемского сельского поселения и лично Шпаненковой Татьяне Леонидовне за помощь в подготовке книги «Рецепты малой родины», рекламному агентству «Акула», а также нашим любимым гостям – туристам, которые приезжают в наш гостевой дом «Решемка» из года в год, участвуют в мастер-классах, а потом возвращаются снова, привозят с собой друзей, родных и близких – это дорогого стоит! А еще АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области» в лице директора Анастасии Георгиевны Грушецкой и замечательным людям, более 18 лет помогающим мне: Федосеевой Ольге Владимировне, Ахмедовой Альфие Тахировне, Просняковой Кристине Сергеевне, Филькиной Анне Николаевне, Герасимову Сергею Вячеславовичу, Мозенкову Олегу Евгеньевичу, Сметанину Александру Владимировичу, Окуневу Сергею Александровичу. Это настоящие ангелы-хранители проекта «Пельменный дом «Решпель», за что им огромное спасибо!

Гостевой дом «Решемка»

Кинешемский район, с. Решма,

ул. Ленина, д. 34

тел: 8-901-286-21-99

https://reshpel.tilda.ws/

РЕКЛАМА 5UGfMwz8