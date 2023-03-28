Ярославский «Локомотив» сравнял счет в серии с московским ЦСКА

Счет в серии 3:3.
Фото: Александр Погорелов
Победой ярославского «Локомотива» закончилась очередная игра с московским ЦСКА. В шестом матче второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ хозяева ледовой арены забросили две шайбы, гости смогли ответить только одной.
У «железнодорожников» в матче отличились Егор Аверин и Александр Полунин. От ЦСКА гол забил Максим Мамин.
Счет в серии 3:3. Следующая, решающая игра, пройдет завтра, 29 марта. Команды встретятся в Москве.
ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ
ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ
ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ
ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ
ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ