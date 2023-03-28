Ярославский «Локомотив» сравнял счет в серии с московским ЦСКА

Счет в серии 3:3. Фото: Александр Погорелов

Победой ярославского «Локомотива» закончилась очередная игра с московским ЦСКА. В шестом матче второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ хозяева ледовой арены забросили две шайбы, гости смогли ответить только одной.

У «железнодорожников» в матче отличились Егор Аверин и Александр Полунин. От ЦСКА гол забил Максим Мамин.

Счет в серии 3:3. Следующая, решающая игра, пройдет завтра, 29 марта. Команды встретятся в Москве.

ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ