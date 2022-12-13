Михаил Евраев и Герман Греф подписали соглашение о создании «Школы 21» в Ярославле

Также стороны договорились о внедрении цифровых технологий на базе HR-платформы «Пульс» для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач служащих на территории региона. Фото: Правительство Ярославской области

Правительство Ярославской области и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий, которое предполагает реализацию в регионе проекта «Школа 21» и развитие технологий телемедицины. Документ подписали губернатор Михаил Евраев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

– Подписание соглашения и реализация проекта «Школа 21» позволят региону сделать настоящий цифровой рывок, шагать в ногу со стремительным развитием передовых технологий не только страны, но и мира, а также самому создавать и развивать IT, – подчеркнул Михаил Евраев. – Реализация проекта «Школа 21» обеспечит приток квалифицированных специалистов на предприятия Ярославской области и из нашего региона, и из соседних. Именно кадры определяют перспективы развития цифровой инфраструктуры региона.

По словам Михаила Евраева, кампус «Школы 21» разместится на территории креативно-технологического квартала АО «Корд», который занимает более 22 тысяч квадратных метров.

Также стороны договорились о внедрении цифровых технологий на базе HR-платформы «Пульс» для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач служащих на территории Ярославской области.

Кроме того, в регионе при контроле правительства области будут работать технологии дистанционного мониторинга за состоянием здоровья пациентов с инфекционными и хроническими неинфекционными заболеваниями.