В Ярославской области появится единый оператор пассажирских перевозок

Новая структура будет координировать работу автомобильного и электротранспорта по муниципальным и маршрутам, а также автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев подписал постановление о создании государственного казенного учреждения «Организатор перевозок Ярославской области».

– Комплексная модернизация транспорта проводится для перехода на принципиально новый единый стандарт качества транспортного обслуживания, – отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. – Мы уже приступили к практической реализации мероприятий. На данном этапе новая структура будет координировать работу автомобильного и электротранспорта по муниципальным маршрутам в Ярославле и Ярославском районе в рамках переданных на уровень области полномочий, а также работу автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам. В перспективе этот опыт планируется распространить и на другие городские округа и районы.

Как уточнили в департаменте, учреждение «Организатор перевозок Ярославской области» определено государственным заказчиком: оно будет вести подготовку к проведению конкурентных процедур по выбору организаций-перевозчиков, контролировать выполнение условий госконтрактов, применять штрафы в случае нарушений, а также заниматься контролем за оплатой проезда и администрированием доходов, полученных в результате продажи билетов.

В новой структуре, учредителем которой выступает региональный департамент транспорта, предусмотрены отдел организации движения, общий и производственно-технический отделы, контрольно-ревизорская служба.

Организационные мероприятия, отмечено в постановлении, должны быть завершены до конца года.