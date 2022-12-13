В Ярославле будут судить местного жителя, который ударил 13-летнего мальчика у магазина

Конфликт между подростками произошел у магазина на Тормозном шоссе Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле будут судить 42-летнего местного жителя, который обвиняется в хулиганстве.

В начале сентября текущего года у магазина на Тормозном шоссе между двумя 13-летними мальчиками произошла ссора, во время которого один из них несколько ударил другого по лицу. Немного погодя, к подросткам подошел 42-летний мужчина, чтобы выяснить причину их конфликта. Злоумышленник быстро определил, кто из мальчиков виновен и решил лично его наказать, ударив рукой по голове. Горожане, которые проходили мимо, его не смутили.

- После этого, проявляя явное неуважение к потерпевшему, действуя из хулиганских побуждений, с силой схватил его за плечи и потребовал последнего встать перед ним на колени. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.