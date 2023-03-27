Стала известна причина смерти фристайлиста из Ярославля Павла Кротова

Павел Кротов - во время выступления на соревнованиях по фристайлу среди мужчин на Олимпийских играх. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский озвучил причину смерти чемпиона мира по лыжной акробатике, ярославцы Павла Кротова. Спортсмен скончался во сне из-за кровоизлияния в мозг, сообщает ТАСС.

Павла Кротова не стало в субботу, 25 марта. Фристайлисту было всего 30 лет. За свою недолгую жизнь он успел стать чемпионом мира, призером чемпионата мира, победителем и призером этапов Кубка мира, членом сборной команды России по фристайлу в акробатике, участником зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 годов.

- Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек, - написало о нем в Федерации фристайла России.

Похоронят Павла Кротова завтра, 28 марта, в Ярославской области.