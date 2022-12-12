В Ярославской области шесть человек находятся в больнице после ДТП

Удар при столкновении автомобилей оказался сильным Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области вчера, 11 декабря, произошло ДТП с шестью пострадавшими.

Примерно в 18:20 на 176 километре дороги «Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец» в Угличском районе столкнулись «Тойота» и «Фольксваген». У обеих машин полностью смяты передние бамперы. На место происшествия приезжали четыре сотрудника МЧС.

После аварии шесть человек были госпитализированы – 18-летний водитель «Тойоты», пассажиры машины - двое 18-летних мужчин и один – 20-летний , а также водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген» 43 и 48 лет.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.