Спортсмена не стало 25 марта. ФОТО: Федерация фристайла России

Вчера, 25 марта, ушел из жизни ярославский фристайлист и чемпион мира Павел Кротов. Ему было 30 лет. Об этом сообщили в Федерации фристайла России. Обстоятельства смерти пока выясняются.

За жизнь Павел Кротов успел стать чемпионом мира, призером чемпионата мира, победителем и призером этапов Кубка мира, членом сборной команды России по фристайлу в акробатике, а также участником зимних Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

- Плохие новости из Федерации фристайла. Ушел из жизни наш ярославский спортсмен, чемпион и призер международных соревнований, участник Олимпийских игр Павел Кротов. Большая потеря для нашего региона и всего мирового спорта. Искренние соболезнования родным, - сказал Михаил Евраев.