Ярославский ТЮЗ покажет зрителям четвертую премьеру за сезон

Ярославский ТЮЗ подготовил четвертую премьеру за сезон - спектакль "Тайна мастера игрушек". Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский ТЮЗ подготовил уже четвертую премьеру за сезон. Юным театралам и их родителям покажут спектакль "Тайна мастера игрушек".

Режиссер постановки - Андрей Виноградов. В премьере задействованы шесть молодых артистов, трое из них служат в театре юного зрителя первый сезон.

- Получилась трогательная история, которая будет интересна не только детям, но и их родителям. Если для юных зрителей это сказка о потерянных куклах, то взрослые увидят философский подтекст. И это, возможно, даже поможет им лучше понять своих детей, - сказал Андрей Виноградов.

Делать свою работу коллективу театра юного зрителя не мешает даже капитальный ремонт. Пока он длится, все спектакли проходят на других площадках. До конца сезона обещают еще две премьеры.