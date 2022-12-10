В Даниловском районе легковушка вылетела на встречку и столкнулась с двумя машинами

Водитель "Фольксвагена" в больнице Фото: УМВД по Ярославской области

В Даниловском районе вчера, 9 декабря, примерно в 18:50 на трассе М-8 «Холмогоры» произошло ДТП.

За рулем «Фольксваген Пассат» находился 39-летний мужчина, который не справился с управлением и вылетел на встречку. Сначала он врезался в грузовик с прицепом MAN под управлением 52-летнего водителя, а после этого столкнулся с машиной «КИА Серато», в которой находился 36-летний водитель.

В больницу привезли только 39-летнего мужчину из «Фольксвагена». Два других водителя не пострадали.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.