Социальные выплаты в Ярославской области проиндексируют на 5,9 процента

С 1 января 2023 года социальные выплаты отдельным категориям граждан будут проиндексированы на 5,9%. Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона Михаил Евраев инициировал законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года социальные выплаты отдельным категориям граждан будут проиндексированы на 5,9%.

– Индексация коснется выплат, установленных Социальным кодексом Ярославской области и рядом других законов о временной поддержке разных категорий граждан. В первую очередь это семьи с детьми, пожилые граждане и инвалиды, – пояснила директор департамента труда и соцподдержки населения региона Надежда Биочино. – На эти цели в следующем году будет дополнительно выделено порядка 150 млн рублей.

Кроме того, согласно законопроекту, до конца 2025 года правительство региона будет оказывать поддержку семьям с детьми. Речь идет об выплатах при рождении одновременно двух или более детей, при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении или удочерении детей. Также ежемесячные пособия будут выплачиваться на третьего и последующих детей.

По инициативе губернатора продлят меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей. До 2025 года будут выплачивать компенсации за наем жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Сегодня, 9 декабря, законопроект получил одобрение комитета Ярославской облдумы. 15 декабря документ рассмотрят на очередном заседании заксобрания.