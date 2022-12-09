Двух жительниц Ивановской области обвиняют в махинациях с квартирами для детей-сирот

Ущерб, причиненный администрации Юрьевецкого района, составил 3,4 миллиона рублей. Фото: Полина Вачнадзе

Главный специалист Управления городского хозяйства и ЖКХ Юрьевецкого района, а также ее сообщница окажутся на скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве. Преступление, по данным уголовного дела, было совершено группой по предварительному сговору и с использованием служебного положения.

По версии следствия, сотрудница районной администрации договорилась со своей знакомой о покупке нескольких квартир по завышенной цене. Эти квартиры потом должны были передать детям-сиротам.

- Обвиняемая подобрала объявления, размещенные в сети «Интернет» в том числе знакомыми второй обвиняемой, с указанием стоимости, не соответствующей действительности, а именно с наибольшей стоимостью и площадью. Затем она сформировала начальную (максимальную) цену контракта на выгодных для обвиняемых условиях, что значительно превышало реальную рыночную стоимость однокомнатных благоустроенных квартир в городе Юрьевец, - пояснили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

В 2019 и 2020 годах у второй фигурантки уголовного дела были куплены шесть квартир. Разница между их реальной ценой и той, что была указана в договорах, пошла, считает следствие, злоумышленницам.

- Ущерб, причиненный администрации Юрьевецкого района, составил 3,4 миллиона рублей, - уточнили в региональном СКР.

Уголовное дело направлено в суд.