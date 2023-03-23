Михаил Евраев: «В Ярославской области качественно изменилась долговая нагрузка»

Михаил Евраев: - Привлечение кредитов из федерального бюджета позволяет идти опережающими темпами по многим проектам. Фото: Правительство Ярославской области

- Произошло очень серьезное оздоровление финансовой сферы региона, - отметил Михаил Евраев. - В 2022 году мы полностью освободили наши муниципальные образования от коммерческого долга. Он был серьезной нагрузкой для муниципалов, и мы взяли его на себя. В связи с этим увеличился долг области. Но мы заместили коммерческие кредиты муниципальных образований деньгами федерального центра, которые нам по процентам практически ничего не стоят. Таким образом, общий долг области вырос, но стоимость его обслуживания уменьшилась на 800 млн рублей в год. Это огромные деньги, и они остались в бюджете Ярославской области.

Глава региона напомнил, что сейчас в регионе действует мораторий на взятие коммерческих кредитов на муниципальном уровне.

– Мы собираемся справляться собственными силами. И если мы берем заимствования, то только из федерального бюджета, под практически нулевые проценты. Коммерческие кредиты мы больше не привлекаем, – подчеркнул губернатор.

По словам Михаила Евраева, коммерческий долг области сегодня составляет не более 12 млрд рублей. В конце 2021 года он достигал 25 млрд рублей.

Губернатор сообщил, что в 2023 году бюджет региона сбалансирован.