Михаил Евраев: «Мы достойно прошли сложный экономический период в 2022 году»

Михаил Евраев: - Нам удалось реализовать в регионе ряд масштабных и социально значимых проектов. Фото: Правительство Ярославской области

– Мы достойно прошли сложный экономический период в прошлом году. Так же пройдем и этот год, – сказал губернатор Михаил Евраев. – Кроме стабильности, нам необходимо дальнейшее развитие по всем отраслевым направлениям. В прошлом году бюджет области относительно 2021-го вырос более чем на 11%. При поддержке Правительства России нам удалось реализовать в регионе ряд масштабных и социально значимых проектов: привлекли 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на программу «Наши дворы», 300 млн рублей – на архитектурную подсветку зданий, 400 млн рублей – на рекультивацию полигона в Переславле-Залесском, дополнительные 2 млрд рублей – на строительство дорог. Увеличение бюджета позволило расширить наши возможности по таким программам, как «Формирование комфортной городской среды», – мы смогли переориентировать ее на благоустройство парков и общественных пространств. Это только несколько примеров.

Губернатор напомнил, что в прошлом году серьезная работа проведена в сфере здравоохранения: стартовала программа жилищных сертификатов на 2 млн рублей для привлечения врачей в отдаленную сельскую местность, за счет федеральных и областных средств закуплено дорогостоящее оборудование в медицинские учреждения, проведены капитальные ремонты амбулаторий и больниц, возведены ФАПы.

На заседании отмечалось - в 2022 году доходы в бюджет поступили в сумме 105,2 млрд рублей, расходы составили 107,1 млрд рублей.

На социальную сферу правительством области было направлено 64,4 млрд рублей, на производственную – 29,5 млрд рублей. Дотации муниципальным образованиям составили 6,2 млрд рублей.

В рамках региональной целевой программы правительства области «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области» в 2022 году благоустроены 94 дворовые территории, по губернаторскому проекту «Наши дворы» – 224 объекта.

В ходе реализации правительством области национального проекта «Жилье и городская среда» построена автомобильная дорога от улицы Бабича до Ленинградского проспекта в Ярославле.

На заседании правительства говорили и о других показателях. В 2022 году построен ряд важных социальных объектов. В частности, детская поликлиника клинической больницы №2 в Ярославле, школа на 55 учащихся в селе Марково Ростовского района, спальный корпус для ветеранов войны и труда на 128 койко-мест в Бурмакинском сельском округе Некрасовского района, центр развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Яме.

Расходы на реализацию национальных проектов и входящих в них региональных проектов в 2022 году составили 20,5 млрд рублей, в том числе за счет областных средств, выделенных правительством региона, – 6,6 млрд рублей, за счет федеральных средств и средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» – 13,9 млрд рублей.

Основная часть средств направлена правительством области на нацпроекты «Безопасные качественные дороги» – 8,4 млрд рублей, «Здравоохранение» – 3,1 млрд рублей, «Демография» – 2,4 млрд рублей.

Объем государственного долга Ярославской области по итогам 2022 года составил 48,4 млрд рублей.