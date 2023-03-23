В Костромской области бомж при помощи фотошопа обокрал магазин

Один из магазинов в Мантурово Костромской области чуть было не лишился товара на 8,5 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из магазинов в Мантурово Костромской области чуть было не лишился товара на 8,5 тысяч рублей. Вокруг пальца продавца обвел местный бомж, который научился пользоваться фотошопом.

События развивались следующим образом. Мужчина пришел в торговую точку, набрал там одежды и поинтересовался у продавца, можно ли перевести деньги по номеру телефона. Получив согласие, покупатель показал сотруднику магазина скриншот перевода и ушел.

Но спустя какое-то время выяснилось, что оплата так и не прошла. В полиции, куда обратились владельцы торговой точки, по камерам быстро установили личность «покупателя». Им оказался 38-летний местный житель, уже не раз судимый и ведущий асоциальный образ жизни.

- Как оказалось, мужчина задолжал денег своему знакомому и предложил расплатиться одеждой. С этой целью он заранее, с использованием графической программы, подготовил картинку, подтверждающую перевод денег на 8 тысяч 500 рублей, а затем вместе с кредитором набрал товара на указанную сумму, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Как оказалось, в содеянном задержанный не раскаялся. Он был доволен тем, что и долг оплатил, и гардероб обновил.