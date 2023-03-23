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Иваново23 марта 2023 12:56

В Иванове вводят ограничения для большегрузных автомобилей

Ограничения начнут действовать с 3 апреля
Полина Вачнадзе
В Иванове с 3 апреля вводятся ограничения движения для грузовиков.

В Иванове с 3 апреля вводятся ограничения движения для грузовиков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иванове с 4 апреля вводятся ограничения движения для большегрузных машин. Коснутся они тех автомобилей, у которых нагрузка хотя бы на одну ось превышает предельно допустимые значения. Для одиночной оси это 6 тонн, для каждой из двух сближенных осей – 5 тонн, для каждой из трех сближенный осей – 4 тонны.

Ограничения начнут действовать с 3 апреля и продлятся до 1 мая.

- Они вводятся ежегодно весной как мера для обеспечения сохранности асфальтобетонного покрытия. В период таяния снега грунт перенасыщается влагой, и воздействие транспортных средств большой массы может привести к быстрому разрушению дорожного полотна, - пояснили в администрации города.

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