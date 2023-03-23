В Ярославле из горящего здания на моторном заводе спасены семь человек

На моторном заводе в Ярославле начался пожар. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Днем 23 марта на Ярославском моторном заводе начался пожар. В 13:30 сработала автоматическая сигнализация, на вызов выехали 52 спасателя и 15 единиц техники.

- По прибытию первых пожарных подразделений наблюдался густой черный дым в трехэтажном административном здании. По уточненной информации происходило горение трансформаторного масла на площади в 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Пожар локализован, на месте продолжают работать сотрудники МЧС. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Известно, что пострадавших нет. Из горящего здания пожарными спасены семь человек, еще 218 сотрудников эвакуировала администрация предприятия.

На данный момент пожар локализован.