В Ярославской области задержали мужчину, укравшего икону Толгской Божией Матери из собора Рыбинска

Мужчина снят образ со стены и вынес из храма под курткой. Скриншот с видео

В Ярославской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже иконы.

Преступление было совершено 31 января. На кадрах, снятых камерой в храме, видно, как мужчина сначала стоит перед образом, а потом снимает его со стены и прячет под курткой. В помещениях в это время не было ни прихожан, ни служащих.

Икону, написанную предположительно в конце 19 века, мужчина продал скупщику антиквариата всего за 2 тысячи рублей. Тот успел ее перепродать. Сотрудники полиции уже установили личность покупателя и изъяли у него образ. После окончания следствия его вернут в храм.

Полиция проверила причастность задержанного к совершению других преступлений. Было установлено, что ранее судимый мужчина после кражи из собора вскрыл дверь чужой квартиры и вынес оттуда телевизор, ноутбук и швейную машинку. Помимо этого он признался в присвоении телефона своего знакомого.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «»Присвоение или растрата». Они соединены в одно производство. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.