В Ярославской области набирают добровольцев для службы по контракту

В Ярославской области активно набирают желающих отправиться в армию по контракту.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославской области активно идет набор желающих отправиться на службу в армию по контракту.
- Единовременная выплата ярославцам, заключившим контракт на прохождение военной службы, составит 295 тысяч рублей. Из них 195 тысяч поступят от Министерства обороны, еще 100 тысяч – от губернатора Михаила Евраева, - говорится в посте, опубликованном на странице мэрии Ярославля.
В месяц контрактникам обещают платить порядка 200 тысяч – конкретная сумма будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет. За участие в активных наступательных действиях положено 8 тысяч ежедневно, за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов – 50 тысяч рублей.
Требований к кандидатам всего два – они должны быть старше 18 лет и годны к службе по состоянию здоровья.
Подать заявку можно следующим образом:
- по телефону 122,
- на Госуслугах через сервис «Стать добровольцем или контрактником»,
- через личный кабинет на сайте Министерства обороны,
- в военкомате.