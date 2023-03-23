В Ярославской области набирают добровольцев для службы по контракту

В Ярославской области активно набирают желающих отправиться в армию по контракту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области активно идет набор желающих отправиться на службу в армию по контракту.

- Единовременная выплата ярославцам, заключившим контракт на прохождение военной службы, составит 295 тысяч рублей. Из них 195 тысяч поступят от Министерства обороны, еще 100 тысяч – от губернатора Михаила Евраева, - говорится в посте, опубликованном на странице мэрии Ярославля.

В месяц контрактникам обещают платить порядка 200 тысяч – конкретная сумма будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет. За участие в активных наступательных действиях положено 8 тысяч ежедневно, за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов – 50 тысяч рублей.

Требований к кандидатам всего два – они должны быть старше 18 лет и годны к службе по состоянию здоровья.

Подать заявку можно следующим образом:

- по телефону 122,

- на Госуслугах через сервис «Стать добровольцем или контрактником»,

- через личный кабинет на сайте Министерства обороны,

- в военкомате.