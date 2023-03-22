Михаил Евраев: «На развитие культуры в Ярославской области в этом году направим более 600 млн рублей»

Перед торжественным мероприятием губернатор Михаил Евраев встретился с маэстро Юрием Башметом. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры, подготовленном при участии правительства области, рассказал глава региона. Михаил Евраев отметил, что в этом году работа продолжается. Предусмотрены обновление учреждений отрасли, поддержка творческих коллективов, расширение возможностей цифрового доступа к культурной повестке для всех желающих и многое другое. На эти цели в рамках нацпроекта «Культура» выделено более 600 млн рублей, в том числе 483 млн рублей – из федерального бюджета.

Губернатор Михаил Евраев также поздравил собравшихся.

– От чистого сердца благодарю вас за ту огромную работу, которую вы делаете, – сказал глава региона. – Ярославская область является одним из важнейших культурных и духовных центров нашей страны. Мы уделяем огромное внимание тому, чтобы сфера культуры находилась в надлежащем состоянии, но сделать надо еще очень много. Будем стараться идти опережающими темпами. В прошлом году культурные мероприятия в регионе посетили более 19 млн человек, это на 15% больше, чем в предыдущем. И вам за это огромное спасибо!

Перед торжественным мероприятием губернатор Михаил Евраев встретился с маэстро Юрием Башметом, которого с Ярославской областью связывают яркие творческие проекты. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе планы по развитию регионального образовательного центра Юрия Башмета, создание в Ярославле духового оркестра, организацию летом выступлений музыкантов в Вятском и Данилове. Юрий Башмет выразил желание участвовать в праздновании в регионе 9 Мая и пройти в колонне «Бессмертного полка».