Михаил Евраев открыл Всероссийские соревнования по самбо на Кубок губернатора Ярославской области

Михаил Евраев: - Самбо - популярный вид спорта в нашем регионе. Фото: Правительство Ярославской области

В спортивном комплексе «Атлант» стартовали Всероссийские соревнования по самбо на Кубок губернатора Ярославской области. В торжественной церемонии открытия турнира принял участие глава региона Михаил Евраев.

Спарринги на турнире губернатора идут параллельно на трех борцовских коврах, каждый спортсмен проводит по 6 – 7 поединков. Сильнейших самбистов определят в десяти весовых категориях. По итогам состязаний финалисты в каждой из них будут иметь право претендовать на участие в первенстве России, которое пройдет в июне в городе Кстово.

– Самбо – популярный вид спорта в нашем регионе. Более 4 тысяч человек занимаются в 45 залах, и сейчас вместе с федерацией мы внедряем проект «Самбо – в школу», – сказал Михаил Евраев. – Он уже реализуется в 12 школах: в них каждый третий урок физической культуры – это урок самообороны. И благодарю нашу федерацию самбо за инициативу сделать занятия для детей из семей участников СВО бесплатными.

Ярославскую область представляют более 40 человек. Губернатор вручил отличившимся свидетельства о присвоении званий кандидатов в мастера спорта.