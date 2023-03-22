В Костроме отметят день рождения Снегурочки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Костроме начали готовиться к празднику, посвященному дню рождения Снегурочки – «Кружи, весна!». В этот раз праздник пройдет с большим размахом, так как в 2023 году отмечается 200-летие со дня рождения Александра Островского, автора сказки «Снегурочка».

В Кострому приедут многие сказочные персонажи: Дед Мороз из Великого Устюга, Морозко из Мурманской области, Паккайне из Карелии, Василиса из Ивановской области, Кикимора из Кирова, Девица Метелица из Вятских Полян и другие.

Основные праздничные мероприятия пройдут 8 апреля. С 10:00 до 12:30 в резиденции Снегурочки гости смогут попасть в «Круговорот сказок России».

Праздничная программа. ФОТО: администрация Костромы

Ярким событием дня станет сказочное шествие во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. К волшебникам смогут присоединиться все желающие. Шествие стартует в 13:30 и пройдет по первому кварталу улицы Симановского от улицы Пятницкой до центральной площади.

В это же время на центральной сцене начнется «Хоровод российских сказок в Костроме». Лучшие коллективы города, сказочные герои России, Дед Мороз и Академики Снежных чудес поздравят Российскую Снегурочку с Днем рождения и устроят для нее веселый праздник.

В 14:30 день рождения продолжится «Праздничным караваем», в котором смогут принять участие все присутствующие на площади жители и гости города.