Жительница Костромы научила 15-летнюю дочь пить и курить

В Костроме мать научила дочь-подростка пить и курить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Лучше со мной, чем непонятно с кем на улице» - таким принципом руководствовались 45-летняя жительница Костромы, когда учила свою дочь-подростка пить и курить.

Как стало известно сотрудникам ПДН, женщина наливала 15-летней девушке крепкие спиртные напитки и сама покупала для нее сигареты. Такой «воспитательный процесс» длился как минимум с ноября прошлого года.

Теперь со свои слишком вольные взгляды на воспитание, жительнице Костромы придется ответить перед законом. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».