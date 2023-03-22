В администрации Иванова назвали улицы, которые отремонтируют в 2023 году

В Иванове в этом году планируют отремонтировать 38 улиц и переулков, а также два проспекта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иванове в этом году планируют отремонтировать 38 улиц и переулков, а также два проспекта – Ленина и Шереметевский.

Общая протяженность проспектов составляет 5,5 километров. Работы будут проходить в два этапа: в этом году сделают ремонт проезжей части, а благоустройством прилегающих территорий займутся уже в следующем года.

Кроме проспекта Ленина и Шереметевского проспекта в 2023 году ремонт пройдет на следующих объектах: улица Красногвардейская от ул. Колотилова до ул. Бубнова переулок Степанова от ул. Палехской до ул. Красной Армии улица 3-я Сосневская от 1-й Сосневской до 10-го Проезда улица Спартака от ул. Сарментовой до д. 22А улица 2-я Водопроводная улица Подгорная от ул. Крутицкой до пр. Ленина улица 4-я Сосневская от ул.Новой до 13-го Проезда 13-й Проезд от ул. 4-й Сосневской до ул.Каравайковой 13-й Проезду от ул. 1-й Меланжевой до ул. 6-й Меланжевой улица 10 Августа от ул. Пролетарской до ул. Черниковых улица Воронина от ул. Ташкентской до территории завода «Автокран» улица Бубнова от ул. Арсения до ул. Третьего Интернационала улица Колотилова от ул. 10 Августа до ул. Красногвардейской улица Семенчикова улица Афанасьева улица Танкиста Белороссова улица 1-я Полевая от ул. 3-й Полетной до д. 34 улица Красногвардейская от ул. Колотилова до ул. Смирнова 5-й Московский проезд 6-й Московский проезд улица Международная Профессиональная улица Полевой проезд от ул.Диановых до пр.Строителей улица 1-я Ушакова от ул.Шошина до д. 72А по Шереметевскому проспекту улица Апрельская, капитальный ремонт трубы ремонт моста через реку Талка по улице Свободы (укрепление моста подрядчик завершил в конце прошлого года) улица Московская улица Ташкентская от ул. Маяковского до ул. Велижской улица 2-я Газетная от ул. Постышева до ул. 3-й Южной улица Радищева от ул.Лежневской до ул. Ташкентской улица Гнедина улица Спортивная улица Полка «Нормандия-Неман» от котельной до КПП аэродрома «Северный» улица Базисная улица 10-я Санаторная улица Подгорная автомобильная дорога от улицы Станкостроителей до ИЗТС автомобильная дорога от шоссе Энергетиков до ТЭЦ-3.

Все эти улицы были включены в дорожную программу на основании планов развития районов города, сформированных в последние несколько лет. Это дороги с максимальным износом, для которых характерна высокая проходимость и значимость для жителей города.

Кроме того, уже формируется список из 17 улиц, которые могут быть приведены в порядок за дополнительные средства. Также в этом году запланирован ремонт дорог частного сектора – на это в бюджете предусмотрено 30 миллионов рублей.