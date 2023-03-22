В Ярославле прошел грандиозный концерт арт-группы «SOPRANO»

Девушки покорили зал своей энергетикой Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле 20 марта в КЗЦ «Миллениум» состоялся грандиозный концерт группы «SOPRANO». Солисток называют самым красивым проектом Михаила Турецкого, и это однозначно так. Артистки на протяжении двух часов без перерыва дарили зрителям свою энергетику, звучание сильнейших голосов и интересные вокальные композиции. В программе звучали абсолютно разные песни: авторские, народные, классические, собственные интерпретации произведений Игоря Талькова, Эдит Пиаф и других не менее известных исполнителей. Солистки «SOPRANO» пели на русском, английском, французском, итальянском и даже чешском языках. В моменте казалось что, эти девушки могут абсолютно все и даже больше.

К 19 часам зал «Миллениума» практически заполнился и через 10 минут свет погас, на сцену вышли музыканты и действо началось. Одна за другой из-за кулис выходили участницы группы - блестящие пиджаки и платья переливались под софитами, визуально дополняя уже сложившуюся атмосферу. Качество во всем – от внешнего вида до каждого шага на сцене и каждой спетой ноты – вот, что увидели зрители на вчерашнем концерте «SOPRANO».

«SOPRANO» срывали бурные аплодисменты Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

КП-Ярославль перед началом выступления поговорила с солистками группы Тамарой Мадебадзе и Дарьей Львовой о новой программе, творчестве и их руководителе Михаиле Турецком.

- Сегодня мы представим в основном новые песни: среди них есть и авторский материал, и классика, и народные, кое-что из мюзиклов. Композиции на любой вкус, каждый найдет что-то свое. Мы давно не были в Ярославле, а потому, будет много новинок, - сказали девушки о предстоящей программе.

- Вы – одно целое, один коллектив. Как в этом случае не потерять свою индивидуальность?

- Если у тебя изначально есть индивидуальность, ее невозможно потерять. Ее можно на фоне других людей только высветить, раскрыть еще больше. Оттенить себя в хорошем смысле. Поэтому мы используем все свои особенности для подчеркивания друг друга, - рассказала Тамара Мадебадзе. - Тем более, у каждого под индивидуальностью подразумевается голос, тембр, внешность, музыкальные пристрастия. Под каждого человека готовятся некие портретные номера. Мы – единство противоположностей.

Дарья Львова после этого дополнила:

- Мы как футбольная команда – один за всех и все за одного.

- Есть ли у вас в коллективе лидер, к которому можно обратиться и по личному вопросу, и по профессиональному? Или же каждый отвечает за какую-то свою сферу?

- Скорее второе. Лидер у нас один – это Михаил Турецкий, - сказала Тамара Мадебадзе, улыбаясь. – Если у кого-то есть ресурс и желание курировать какой-то организационный вопрос, то мы всегда за то, чтобы кто-то брал на себя эту миссию, потому что в большом коллективе сложно со всеми договориться.

- Михаил Турецкий - какой руководитель?

- Он – человек настроения. Когда мы готовились к нашему туру, он к нам приходил каждый день. Редко бывает, чтобы он настолько скрупулезно контролировал процесс, особенно сейчас, потому что он сам занят, у него идет юбилейный тур, - отметила Тамара Медабадзе. – Но на той неделе совпало так, что мы все были на одной базе и пересекались. В плане репетиций он жесткий руководитель, иногда может «засесть» на одной песне, пока не добьется желаемого результата.

Программа концерта была разнообразна Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

- Есть ли у каждой из вас любимая песня в репертуаре или, может быть, песни, которые «заходят» на концертах лучше других?

- Песни любимые у всех разные, потому что и мы сами разные. Есть какая-то база, скажем так, шедевров, которые мы исполняем много лет, и они всегда есть на концертах. Например, «Adagio». Она была и 13 лет назад, с нее мы начинали. Есть «Течёт река Волга», которую мы поем в каждом уголке нашей России, и вообще во всем мире исполняем, потому что она – наша визитная карточка, песнь о русской душе, - рассказала Дарья Львова. – Есть база, к которой уже присоединяются новые песни.

- Авторская песня «Ты - все, что нужно мне!» всегда «заходит» зрителю, она в конце концерта, - добавила Тамара Мадебадзе.

- Когда в группу приходит новый человек, он как-то подстраивается под вас по образу и подаче себя или какой ты есть, такой и будешь в коллективе?

- Это хорошо, когда у тебя есть индивидуальность, ты можешь обогатить ею уже сложившийся коллектив. Есть такие песни, например та же «Течёт река Волга», где с профессиональной точки зрения необходимо какое-то усредненное хоровое звукоизвлечение, а учитывая, что голоса все разные, здесь нужно обязательно вокально подстроиться друг под друга, - подчеркнула Тамара Мадебадзе. – Но если это твой индивидуальный номер или сольный выход, то чем это будет самобытнее, тем лучше.

К концу концерта зал рукоплескал и кричал «браво» практически после каждой песни. Девушки из «SOPRANO» довели зрителя до наивысшей точки чувств, благодаря силе голоса и харизме каждой из участниц. «Красивые душой и телом» - однозначно про этих артисток. Не заметить это было просто невозможно.