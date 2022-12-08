В Костромской области инспектор ПДН и стажер спасли из горящего дома четырех человек

Анастасия Харинова и стажера Татьяна Панова спасли четырех человек

Для инспектора ПДН старшего лейтенанта Анастасии Хариновой и стажера Татьяны Пановой из поселка Вохма Костромской области это был обычный рабочий день. Полицейские шли в один из домов на улице Рабочей – там в частном доме проживал их 17-летний подопечный.

На подходе к нужному адресу инспектор и ее помощница заметили дым, выбивающийся из-за под крыши. Быстро сообщив о пожаре в дежурную часть, девушки кинулись спасать жильцов горящего строения.

- В охваченном огнем доме кроме 17-летнего подростка находились его мать, тетя-инвалид и отчим, который недавно перенес инсульт, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Людей, которые легли подремать днем, разбудил громкий стук в дверь. Если бы семья вовремя не проснулась, последствия пожара были бы куда более плачевными. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в печи.

- Анастасия Харинова помогла жильцам покинуть горящее здание и приступила к спасению имущества. До приезда врачей и спасателей эвакуированные укрывались от 20-градусного мороза в служебном автомобиле инспектора, - уточнили в полиции.

Сами погорельцы не пострадали, а вот их дом придется восстанавливать. Точнее, сроить заново. Сейчас семья живет у родственников.