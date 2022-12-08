В Иванове на голову подростка упала глыба снега и наледи с крыши

В Иванове на девушку упала глыба снега с крыши Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иванове на 15-летнюю девушку с крыши здания упала глыба снега и льда. 30 ноября подросток шел в школу по тротуару улицы Палехской. Наледь рухнула с дома №4.

Пострадавшая все же сумела дойти до школы, там ей вызвали скорую помощь. Несколько дней девушке пришлось провести в больнице.

- У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Сейчас следователи проводят проверку. Будут установлены все обстоятельства этого ЧП, а также люди, ответственные за уборку снега с крыши здания.