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Иваново8 декабря 2022 13:46

В Иванове на голову подростка упала глыба снега и наледи с крыши

У девушки черепно-мозговая травма и сотрясение мозга
Полина Вачнадзе
В Иванове на девушку упала глыба снега с крыши

В Иванове на девушку упала глыба снега с крыши

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иванове на 15-летнюю девушку с крыши здания упала глыба снега и льда. 30 ноября подросток шел в школу по тротуару улицы Палехской. Наледь рухнула с дома №4.

Пострадавшая все же сумела дойти до школы, там ей вызвали скорую помощь. Несколько дней девушке пришлось провести в больнице.

- У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Сейчас следователи проводят проверку. Будут установлены все обстоятельства этого ЧП, а также люди, ответственные за уборку снега с крыши здания.

Происшествия: ЧП