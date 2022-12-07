Михаил Евраев: «Будем создавать единую электронную регистратуру, чтобы ярославцы могли легко дозвониться до медучреждений»

Михаил Евраев: - В рамках единого колл-центра планируется наладить запись пациентов на прием к специалистам узкого профиля. Фото: Правительство Ярославской области

Об этих решениях в сфере здравоохранения губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в ходе прямой линии с ярославцами, состоявшейся сегодня, 7 декабря.

Глава региона отметил, что сегодня крайне важно, чтобы ярославцы могли легко дозвониться до медицинских учреждений. А потому будет создан единый колл-центр для звонков в поликлиники и для записи к врачам узкого профиля.

- Будем создавать единый колл-центр на всю область, единую электронную регистратуру, чтобы не нужно было дозваниваться до каждой конкретной поликлиники, - подчеркнул Михаил Евраев. - Сейчас люди звонят в конкретную поликлинику, кто-то подошел, кто-то не подошел к телефону, или там один человек на приеме звонков, дозвониться крайне сложно. Поэтому, все звонки будем убирать от поликлиник. И в 2023 году мною поставлена задача создать единый колл-центр, куда дозвониться будет несложно, поскольку разработаем требования, через сколько минут должны взять трубку и конкретно ответить по вопросу, с которым обращается человек.

В рамках этого же звонкового центра планируется наладить запись пациентов на прием к специалистам узкого профиля. Губернатор также поставил задачу: рассмотреть подобную возможность и для комфортного посещения участковых терапевтов.

Глава региона Михаил Евраев дал ответ на вопрос, который поднимали врачи «скорой помощи» об обеспечении их планшетами. Он рассказал, что в Ярославской области правительством области в настоящее время прилагаются максимальные усилия для того, чтобы облегчить тяжелую работу врачей. В частности, той же службе «скорой помощи» не так давно были вручены новые автомобили.

- Мы не только машины вручили, мы вручили и планшеты для того, чтобы врачи оперативно заполняли всю информацию, - отметил Михаил Евраев. – При этом выяснилось, что у нас только половина врачей этой службы имеют планшеты, а остальные все заполняют на бумаге и потом уже, когда приезжают в медицинское учреждение, переводят документы в электронную форму. Понятно, что планшеты должны быть у всех врачей. Правительство региона уже предусмотрело поправку в бюджете для обеспечения специалистов службы в обязательном порядке этими гаджетами.

Кроме того, губернатор сообщил: будет решена и задача по обеспечению планшетами и участковых врачей.

- Я поставил перед региональным правительством задачу подготовить цифры - сколько в Ярославской области участковых, сколько им требуется планшетов, каков финансовый масштаб вопроса для того, чтобы начать решать этот вопрос, - сказал Михаил Евраев.