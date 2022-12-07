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Кострома 7 декабря 2022 14:00

Елочные базары-2022 в Костроме: дата открытия и адреса

Пока сформирован только предварительный список
Полина Вачнадзе
В Костроме накануне новогодних праздников планируют открыть несколько елочных базаров.

В Костроме накануне новогодних праздников планируют открыть несколько елочных базаров.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Костроме накануне новогодних праздников планируют открыть несколько елочных базаров. Купить новогоднюю елочку можно:

- у здания областного театра кукол,

- у ТЦ «Семерка» на проспекте Ленина,

- на универсальной ярмарке на улице Индустриальной,

- у ТЦ «Солнечный» на Кинешемском шоссе,

- у ТЦ «Калиновский» на улице Калиновской.

Это только предварительный список. Скорее всего, он будет расширяться по мере приближения новогодних праздников.

Большая часть елочных базаров начнет работать с 20 декабря. Живые елки и сосны будут продавать до 31 числа включительно.

Кроме елочных базаров в Костроме откроются универсальные новогодние ярмарки. Здесь можно купить игрушки, гирлянды, мишуру, сувениры с символом года, текстиль и многое другое. Ярмарки будут работать с 12 декабря, одна из них – на Сусанинской площади.

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