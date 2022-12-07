Елочные базары-2022 в Костроме: дата открытия и адреса

В Костроме накануне новогодних праздников планируют открыть несколько елочных базаров.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Костроме накануне новогодних праздников планируют открыть несколько елочных базаров. Купить новогоднюю елочку можно:
- у здания областного театра кукол,
- у ТЦ «Семерка» на проспекте Ленина,
- на универсальной ярмарке на улице Индустриальной,
- у ТЦ «Солнечный» на Кинешемском шоссе,
- у ТЦ «Калиновский» на улице Калиновской.
Это только предварительный список. Скорее всего, он будет расширяться по мере приближения новогодних праздников.
Большая часть елочных базаров начнет работать с 20 декабря. Живые елки и сосны будут продавать до 31 числа включительно.
Кроме елочных базаров в Костроме откроются универсальные новогодние ярмарки. Здесь можно купить игрушки, гирлянды, мишуру, сувениры с символом года, текстиль и многое другое. Ярмарки будут работать с 12 декабря, одна из них – на Сусанинской площади.