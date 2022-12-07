Площадки для запуска фейерверков в Костроме: адреса и техника безопасности

В Костроме можно безопасно запускать салюты на шести площадках Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Костроме определили шесть площадок, на которых можно безопасно запускать новогодние фейерверки. Использовать пиротехнику разрешили:

- на набережной реки Волга в районе улицы 1 Мая;

- на площадке за скейт-парком в районе парка «Победы»;

- в парке в поселке Селище (стадион);

- на пустыре на улице Суслова (рядом с корпусом КГУ);

- в сквере «Юбилейный» на улице Голубкова;

- на площадке на площади Конституции напротив дома №2.

Все эти места соответствуют требованиям пожарной безопасности и пригодны для запуска салютов.

Но о мерах предосторожности все равно забывать не стоит. При запуске фейерверков нельзя наклоняться над изделием, направлять его на людей и животных. Покупая салют, проверьте сроки хранения.

Ни в коем случае не запускайте пиротехнику в помещениях и меньше чем в 20 метрах от любых строений.