Площадки для запуска фейерверков в Костроме: адреса и техника безопасности

В Костроме можно безопасно запускать салюты на шести площадках
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Костроме определили шесть площадок, на которых можно безопасно запускать новогодние фейерверки. Использовать пиротехнику разрешили:
- на набережной реки Волга в районе улицы 1 Мая;
- на площадке за скейт-парком в районе парка «Победы»;
- в парке в поселке Селище (стадион);
- на пустыре на улице Суслова (рядом с корпусом КГУ);
- в сквере «Юбилейный» на улице Голубкова;
- на площадке на площади Конституции напротив дома №2.
Все эти места соответствуют требованиям пожарной безопасности и пригодны для запуска салютов.
Но о мерах предосторожности все равно забывать не стоит. При запуске фейерверков нельзя наклоняться над изделием, направлять его на людей и животных. Покупая салют, проверьте сроки хранения.
Ни в коем случае не запускайте пиротехнику в помещениях и меньше чем в 20 метрах от любых строений.