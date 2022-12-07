В старейший город Ивановской области провели газ

Газификация Юрьевца будет идти поэтапно Фото: Полина Вачнадзе

В старейший город Ивановской области Юрьевец пришла долгожданная радость – дома жителей начали подключать к природному газу. Первыми ощутили на себе блага цивилизации юрьевчане из микрорайона Глазова Гора.

- Спасибо, что все сделали и сделали вовремя. Специально мы не называли сроков подвода газа к городу Юрьевец, потому что несколько без преувеличения десятилетий людям обещали газ. По разным причинам этого не получалось. Пока мы только начали – подвели газ к первым домам на Глазовой Горе, основная работа – впереди, – поблагодарил газовщиков глава региона Станислав Воскресенский.

Ключевые для газификации работы стартовали весной 2021 года – тогда началось строительство газораспределительной станции Юрьевца и прокладка газопровода-отвода. Параллельно вели сети в сам город.

Газификация Юрьевца будет идти поэтапно. Сейчас газифицировали микрорайон Глазова гора. 40 семей уже пользуются газом, в ближайшее время подключат к голубому топливу еще 200 домов. На первом этапе возможность подключить газ получили 700 домовладений. Также в рамках газификации Юрьевца подключена к сетям блочно-модульная котельная, которая обеспечивает теплом детский сад №8 и несколько жилых домов. Около недели назад дошкольное учреждение стали отапливать за счет новой газовой котельной – более надежной, чем работавшая до нее угольная.

В следующем году работы начнутся в нижней части Юрьевца. Оставить заявку на подключение топлива можно в МФЦ Юрьевского района.