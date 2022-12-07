В ивановском зоопарке жестоко обращались с животными

У енота в зоопарке не было питьевой воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям проверили, как содержатся звери, принадлежащие ООО «Животный мир». Это компания организовала «Выставку экзотических животных и пушистиков» в одном из торговых центров Иваново. В небольшом зоопарке - 18 видов зверей, в том числе гигантская анаконда, павлин, фазан, сурикат, крокодил, енот. И проверка показала, что условия их жизни далеки от идеальных.

За здоровьем живности никто не следил: ни ветеринарного пункта, ни договора со специалистом не было. У енота не оказалось доступа к питьевой воде, а температура в террариумах рептилий никак не контролировалась, клетки и вольеры, в которых жили звери, оказались по размерам гораздо меньше положенного.

- Кроме того, демонстрация животных проходила 25 дней, однако, согласно законодательству, она не должна превышать 4 дней. На корм отсутствовали сертификаты соответствия и ветеринарные документы, а искусственно созданная среда не была насыщена элементами, позволяющими птицам проявлять естественное поведение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора усмотрели в деятельности зоопарка признаки жестокого обращения с животными.

- Кроме того, у организации ООО «Животный мир» лицензия на осуществление данного вида деятельности отсутствует. Материалы были переданы в прокуратуру для возбуждения дел в отношении незаконной деятельности юридического лица, - уточнили специалисты.