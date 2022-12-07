Салют на Новый год 2023 в Ярославле: будет ли?

В мэрии Ярославля рассказали, будет ли в этом году праздничный салют Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля рассказали, планируется ли в новогоднюю ночь традиционный салют на Советской площади.

- Салюта не будет. Но откроются каток и прокат коньков, будут установлены карусели, новогодняя елка, световые композиции в виде варежки и цифр, - сообщили в ведомстве.

Подробную информацию о проведении Нового года в Ярославле обещали предоставить позднее.

КП-Ярославль ранее сообщала о том, что правительство региона, а также подведомственные ему организации отказались от корпоративов. Не планируются в области и массовые гуляния. Однако детей без праздника пообещали не оставлять.

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