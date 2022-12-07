В числе лучших

Представители волонтерских отрядов и добровольческих организаций ГО город Переславль-Залесский. ФОТО Дарья Левина

В канун Международного дня добровольцев, отмечающегося ежегодно 5 декабря, в администрации города Переславля-Залесского поздравили тех, чей волонтерский труд, проявляющийся в самых разнообразных формах, в сообществах, организациях или в одиночку, делает нашу жизнь лучше.

Грамотой за 3-е место в муниципальном конкурсе «Лучший волонтерский отряд городского округа город Переславль-Залесский 2022 года» отмечены участники школьного лесничества «Юный лесник» Кубринской средней школы. От имени школьного лесничества грамоту получила куратор проекта, сотрудник национального парка «Плещеево озеро» Юлия Горбунова.

Координатор волонтерского движения в ГО г. Переславль-Залесский Оксана Ефимова передает грамоту Юлии Горбуновой. ФОТО Дарья Левина

Несколько лет Юлия Сергеевна организует работу волонтеров школьного лесничества, в котором ребята получают знания в области лесного хозяйства и экологии, осуществляют на практике мероприятия, направленные на сбережение и приумножение лесных богатств. Движение школьного лесничества в Переславле-Залесском зародилось благодаря усилиям заслуженного лесовода РСФСР, основателя Дендрологического сада Сергея Федоровича Харитонова. И сегодня сотрудники национального парка «Плещеево озеро» продолжают традиции эколого-просветительской работы с детьми.