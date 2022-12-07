Старт хорошему делу дан!

Волонтеры сортируют «добрые крышечки» на акции «Зеленый Переславль». ФОТО Киры Гордеевой

Группа активистов «Зеленый Переславль» инициировала благое дело, когда граждане могли бы сдать бытовые отсортированные отходы на переработку. Поддержал инициативу национальный парк «Плещеево озеро» - раз в месяц с 11 до 13 часов на площадке перед административным зданием учреждения развертывался импровизированный приемный пункт, в который жители и гости Переславля, с детьми и целыми семьями, приносили вторсырье. А волонтеры помогали правильно рассортировать все по фракциям.

Благодаря неравнодушным активистам за пять месяцев город стал чище на 170 кг ПЭТ-бутылок и еще 56 кг других видов пластика; собрано 22 кг алюминиевых и 43 кг жестяных банок, 37 кг тетра-пак-упаковки и 33 кг пленки и пакетов, большое количество стеклянной тары, батареек, 40 кг «добрых крышечек». Вывезено на переработку 318 кг картона и более 1 тонны макулатуры.

Точка сбора — «Зеленый Переславль». ФОТО Дмитрий Петропавловский

С каждой проведенной акцией растет ее известность, а желающих принять в ней участие с каждым разом становится больше. Но за окном зима, а территория перед зданием ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» открыта всем ветрам. Поэтому 10 декабря акция состоится уже на новом месте: в культурном комплексе «Славич», в то же время.