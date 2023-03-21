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Общество21 марта 2023 17:39

Правительство Ярославской области: регион с рабочим визитом посетила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут

На рабочей встрече губернатор Михаил Евраев обсудил с заместителем министра сельского хозяйства Оксаной Лут участие региона в федеральной программе комплексного развития сельских территорий
Мария СОКОЛОВА
Оксана Лут отметила, что только благодаря Михаилу Евраеву школа в Маркове была достроена фактически за четыре месяца.

Оксана Лут отметила, что только благодаря Михаилу Евраеву школа в Маркове была достроена фактически за четыре месяца.

Фото: Правительство Ярославской области

– В целом министерство дает нам большие возможности по строительству и ремонту сельской инфраструктуры: дорог, детских садов и других объектов, – сказал Михаил Евраев. – У ведомства очень четкие критерии участия в программе, и этот подход создает конкурентную среду, мы понимаем, что победа зависит от нас, и стараемся делать максимальное количество качественных заявок. Ярославская область подала на конкурсный отбор в Минсельхоз России на 2024 – 2025 годы 18 проектов комплексного развития сельских территорий стоимостью 4,4 млрд рублей, еще четыре заявки на 317 млн рублей поданы по проектам улучшения транспортной инфраструктуры.

В ходе визита замглавы Минсельхоза посетила школу на 55 учащихся в селе Марково Ростовского района. Учреждение построено на средства федеральной программы в прошлом году при контроле областного правительства.

– Знаю, что во время строительства возникли проблемы с подрядчиком, и только благодаря губернатору школа в Маркове была достроена фактически за четыре месяца, хотя нам это казалось практически невозможным, – отметила Оксана Лут. – Школа прекрасная, много современного оборудования, и детям должно быть там очень интересно.

На базе учреждения при поддержке предприятий АПК региональным департаментом образования запланировано открытие агрокласса. Первых учащихся школа примет в начале нового учебного года.

Также губернатор сообщил, что в этом году благодаря поддержке Минсельхоза регион приступил к строительству школы в поселке Заволжье, которую очень ждали жители Ярославского района.

Кроме того, на средства программы Минсельхоза, реализацию которой в регионе контролирует областное правительство, в Заволжье также планируется строительство электросетей, проведение интернета. А в деревне Пестрецово будет построен многофункциональный центр.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ