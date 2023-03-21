В деревне Кузнечиха Ярославского района в новом доме жители замерзают, а потолки покрыты плесенью

Дом, построенный по нацпроекту. ФОТО: "Народный фронт l Ярославская область"

В деревне Кузнечиха Ярославского района новый дом, построенный по нацпроекту, уже имеет ряд серьезных проблем. Об этом рассказали в региональном отделении организации «Народный фронт».

Пару лет назад Сергей Шалганов с женой и детьми переехал из аварийного дома в старой части деревни Кузнечиха в пятиэтажку на Центральной улице. К сожалению, счастье было недолгим.

Выяснилось, что зимой, когда котел работает на полную мощность, в квартире все равно жутко холодно. Застройщик на подобные жалобы говорит, что в квартире просто высокая влажность и нужно открывать форточки. Жителям приходится надевать теплую одежду.

В новом доме уже существует ряд серьезных проблем. ФОТО: "Народный фронт l Ярославская область"

Помимо этого, в квартирах промерзают углы, а стены и потолок покрываются плесенью, которую не получается вывести никакими растворами.

- Холодно зимой, очень холодно, промерзают углы, плесень. В этом году у младшего ребенка был кашель. Наверное, месяца полтора лечили. Плесень даже в детской комнате, - поделился житель дома Сергей Шалганов.

Потолки покрываются плесенью. ФОТО: "Народный фронт l Ярославская область"

В народном фронте сказали, что в подъездах дома разрушаются пороги, отваливается плитка и штукатурка, шатаются короба с проводкой. На 43 квартиры для переселенцев из аварийного фонда было потрачено 74 миллиона рублей.

- Наша задача – сделать так, чтобы подрядчик в полной мере выполнил гарантийные обязательства. Мы подключили к ситуации прокуратуру и Следственный комитет, обратимся к губернатору, – отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

В подъезде дома разрушаются пороги, отваливается плитка и штукатурка

Следственный комитет России по Ярославской области заинтересовался ситуацией и начал собственную проверку.

- Следователями произведен осмотр фасадов домов и мест общего пользования, опрашиваются жильцы, в уполномоченных органах истребована техническая и иная имеющая значения для следствия документация, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В рамках проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.