Пожароопасный сезон в Костромской области начнется с 16 апреля

С 16 апреля в Костромской области начнется пожароопасный сезон. Фото: Полина Вачнадзе

С 16 апреля в Костромской области начнется пожароопасный сезон, сообщили в правительстве региона. Предполагается, что к этой дате в лесах уже полностью растает снег.

В этом году регион заключил государственный контракт на авиапатрулирование лесов. С воздуха специалисты будут наблюдать за деревьями на площади почти в 4 миллиона гектаров.

В рамках подготовки к сезону в области сейчас проверяют состояние техники, пожарных гидрантов и водоемов, лесных дорог. В мобильные группы, которые будут заниматься тушением лесных пожаров, вошли 1200 человек, 700 единиц техники и более двух тысяч единиц оборудования.