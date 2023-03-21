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Кострома 21 марта 2023 12:59

В домах костромичей, где выявят нарушения, будут отключать газ

Глава региона поручил усилить контроль за газовым оборудованием
Полина Вачнадзе
Сергей Ситников поручил усилить контроль за установкой и эксплуатацией газового оборудования.

Сергей Ситников поручил усилить контроль за установкой и эксплуатацией газового оборудования.

Фото: Полина Вачнадзе

Глава Костромской области Сергей Ситников поручил усилить контроль за установкой и эксплуатацией газового оборудования. Поводом для ужесточения послужил взрыв бытового газа в частном доме деревни Клюшниково, который произошел 16 марта. Два человека, в том числе ребенок, получили травмы, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня один из пострадавших – 74-летний пенсионер – скончался от ожогов.

- Массовая газификация происходит в районах, при этом люди не имеют опыта работы с газовыми котлами, и в принципе с природным газом. В этой связи прошу активно разъяснять населению требования, которые предъявляются к газификации частных домов. Особое внимание – к соблюдению ряда обязательных правил: проветриванию помещений с вытяжной вентиляцией, квалифицированной установке газового оборудования, установке извещателей, наличию обязательной фурнитуры, - подчеркнул губернатор.

Госжилинспекция должна обратить внимание на работу управляющих компаний, особенно на то, как сотрудники контролируют содержание вентиляций и дымоходов. Сергей Ситников поддержал инициативу газовиков отключать газ в тех квартирах, где выявляются нарушения.

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