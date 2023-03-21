Раздел о модернизации общественного транспорта создан на портале правительства Ярославской области

Михаил Евраев: - Важно, чтобы люди получали полную и достоверную информацию о модернизации общественного транспорта. Фото: Правительство Ярославской области

С сегодняшнего дня, 21 марта, на официальном портале правительства Ярославской области все желающие могут получить основные сведения о ходе модернизации общественного транспорта в регионе. Раздел создан по поручению губернатора Михаила Евраева в рамках проекта «Открытая власть».

– Работа общественного транспорта – важный и чувствительный вопрос, который касается большинства жителей региона. Поэтому любые изменения в этой сфере должны проходить максимально открыто, – подчеркнул Михаил Евраев. – Сейчас мы уделяем повышенное внимание модернизации пассажирских перевозок в Ярославле и Ярославском районе. Каждый этап подробно обсуждаем с экспертами, привлекаем общественность, СМИ. Важно, чтобы люди получали полную и достоверную информацию о модернизации. Наша задача – провести модернизацию максимально прозрачно и в интересах людей.

Правительство области уточнило: в разделе можно узнать, для чего нужна модернизация, чем новая схема будет отличаться от старой, какие автобусы будут закуплены, как налажен контроль за перевозчиками.

Также Михаил Евраев поставил задачу в дальнейшем публиковать в разделе «Открытая власть» информацию и по другим проектам по развитию региона.

– Модернизация сферы пассажирских перевозок – сложный процесс, требующий разъяснений и уточнений на каждом этапе. Важно, чтобы все – и пассажиры, и работники транспортных предприятий – понимали суть изменений и получали достоверную информацию из первых уст, – добавил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Сейчас в разделе размещен базовый блок данных, обновлять и дополнять его планируется регулярно.