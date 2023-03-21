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Иваново21 марта 2023 9:15

В Иванове женщина и ее пятилетний сын надышались угарным газом

Управляющая компания на сообщения об утечке газа не отреагировала
Полина Вачнадзе
Представители газовой службы зафиксировали утечку и неполадки в работе дымохода.

Представители газовой службы зафиксировали утечку и неполадки в работе дымохода.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница одной из квартир дома №35 на улице Зверева и ее пятилетний сын чуть не отравились угарным газом. На протяжении нескольких дней женщина чувствовала себя плохо, у нее болела голова, ощущалась слабость. В итоге она догадалась, что дело может быть в утечке газа, и вызвала специалистов. Опасения подтвердились.

Представители газовой службы зафиксировали утечку и неполадки в работе дымохода. Так как ситуация представляла угрозу для жизни и здоровья жильцов квартиры, на место выехали сотрудники регионального СКР.

- Установлено, что потерпевшая обратилась в управляющую компанию, однако специалист так и не приехал, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Действиям должностных УК будет дана правовая оценка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Происшествия: ЧП