В Иванове женщина и ее пятилетний сын надышались угарным газом

Представители газовой службы зафиксировали утечку и неполадки в работе дымохода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница одной из квартир дома №35 на улице Зверева и ее пятилетний сын чуть не отравились угарным газом. На протяжении нескольких дней женщина чувствовала себя плохо, у нее болела голова, ощущалась слабость. В итоге она догадалась, что дело может быть в утечке газа, и вызвала специалистов. Опасения подтвердились.

Представители газовой службы зафиксировали утечку и неполадки в работе дымохода. Так как ситуация представляла угрозу для жизни и здоровья жильцов квартиры, на место выехали сотрудники регионального СКР.

- Установлено, что потерпевшая обратилась в управляющую компанию, однако специалист так и не приехал, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Действиям должностных УК будет дана правовая оценка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».