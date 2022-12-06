В Ярославской области вернули масочный режим

В Ярославской области ввели масочный режим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области, по распоряжению главного государственного санитарного врача Александра Звягина, вновь введен масочный режим. Но на этот раз не из-за коронавируса, а по причине эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Носить маски должны сотрудники транспорта, сфер культуры, спорта, молодежной политики, а также работники аптек и медицинских учреждений. Лечебные организации, говорится в постановлении, обязаны обеспечить раздельный прием пациентов с ОРВИ и другими заболеваниями.

Обязанность снабжать сподчиненных средствами индивидуальной защиты ложится на плечи руководства предприятий и учреждений.

Кроме того, в регион возвращается обязательное измерение температура. Ярославцев с повышенной температурой тела не должны допускать до работы и учебы.

Вновь введенные меры защиты населения начали действовать сегодня, 6 декабря.

На данный момент в Ярославской области на карантин по болезни ушли 56 классов в 22 школах и 44 группы в детских садах.