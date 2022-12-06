Новый год к нам мчится: куда сходить на новогодние праздники в Ярославле

Дома культуры, театры, музеи, цирк и зоопарк – все готовят новогодние программы Фото: Мэрия Ярославля

Еще только начало декабря, а подготовка к Новому Году идет уже полным ходом. Дома культуры, театры, музеи, цирк и зоопарк – все готовят необычные программы и приглашают гостей, чтобы зарядиться праздничным настроением.

Начнем с Волковского театра. Первый русский представит зрителям новый спектакль «Летучий корабль» – сказочный мюзикл с неожиданными спецэффектами. В спектакле прозвучат и хороши известные песни, которым зритель сможет подпевать, и новые хиты, написанные специально для театральной версии мюзикла.

В ДК имени Добрынина уже проходит новогодний конкурс поделок. Принять в нем участие может абсолютно каждый: нужно только заполнить заявку и отправить ее на почту dkdosyg@mail.ru с пометкой темы «Конкурс «Лес чудес». Награждение победителей - 22 декабря.

И, конечно, во дворце культуры пройдет череда новогодних елок. В большом зале дети смогут посетить мюзикл «Навстречу мечте», в малом зале ДК – музыкальную сказку – «Огниво». Но и на это новогодние мероприятия во дворце не заканчиваются. 7 января зрителям будет представлен балет «Под рождественской звездой». Перед его началом зрителей ждет развлекательная программа в фойе.

Ярославский зоопарк тоже подготовил для своих посетителей кое-что интересное. Юным любителям животных точно понравятся волшебные квесты и мастер-классы, живое общение с обитателями зоопарка, занимательные экскурсии и викторины.

В Ярославском музее-заповеднике можно посетить много необычных мероприятий. Открывают череду праздничных событий мастер-классы по созданию украшений и подарков. В течение всего дня 10 декабря дети и взрослые смогут научиться техникам валяния, макраме, папье-маше, росписи пряников и многому другому. Все мастер-классы пройдут в игротеке «Бирюльки-холл».

В другом музее – доме Л.В.Собинова – пройдет одно из самых атмосферных праздничных мероприятий. «Семейное рождество» - это представление, которое включает в себя и экскурсию, и конкурсы, и подарки, и еще многое другое. Посетители смогут перенестись на сто лет назад и посмотреть на Новый Год и Рождество совсем под другим углом.

Мэрия города тоже позаботилась о том, чтобы добавить ярославцам новогоднего настроения. В городе будут открыты три ярмарки: на Ленинградском проспекте в районе дома №49а, на проспекте Машиностроителей в районе дома №11 и на улице Серго Орджоникидзе в районе дома №16. Они будут работать с 20 по 31 декабря с 9:00 до 20:00. На ярмарках можно будет купить украшения, елки и все необходимое для встречи Нового года.

А на Советской площади города скоро откроется ледовый каток. Предположительно – 25 декабря. Вход будет бесплатным, но по билетам. На катке будет работать раздевалка и прокат коньков.

По мере приближения праздника появится новая информация о новогодних мероприятиях в Ярославле. Чтобы ничего не пропустить, следите за новостями на сайте КП-Ярославль.