Михаил Евраев обсудил со студентами-архитекторами проекты благоустройства общественных пространств в Ярославской области

Михаил Евраев: - Мы готовы выделить еще финансирование, но это не должны быть обычные парки. Фото: Правительство Ярославской области

В работе над проектами вместе с представителями муниципальных администраций приняли участие студенты института архитектуры и дизайна Ярославского государственного технического университета. Обсуждение будущего благоустройства территорий состоялось на площадке вуза с участием губернатора Михаила Евраева.

– Чтобы городские и сельские пространства стали местами притяжения, важно создавать яркие и интересные функциональные зоны, при этом учитывая пожелания и мнения местных жителей, – сказал Михаил Евраев. – В каждом парке, в каждом общественном пространстве, неважно где, в Ярославле или в Любиме, должно появиться что-то необычное, какая-то изюминка, делающая территорию намного интереснее.

На обсуждении отмечалось, что в Любиме по проекту уроженца города, студента ЯГТУ Ивана Корнева предложено благоустроить общественное пространство в центре – разбить зеленый сквер с малыми архитектурными формами, ухоженным прудом и освещением. А в Ярославле в 2023 году в рамках федерального проекта будут благоустроены три общественные территории: Павловский парк, сквер на площади Труда и Юбилейный парк. В Мышкине планируется продолжить благоустройство пляжной зоны.

На совещании были названы детали благоустройства: будет протянута новая ЛЭП, обустроены парковки для автомобилей и велосипедов, две волейбольные площадки, трибуны. По проекту также предусмотрено строительство летнего кафе, торговых павильонов, установка детского комплекса, пункта проката инвентаря.

– Если требуется добавить денег, мы добавим. Мы готовы выделить еще финансирование, но это не должны быть обычные парки. Они должны быть яркие и интересные, с приятной фоновой музыкой, точками общепита, чтобы люди могли отдохнуть с семьей, – подчеркнул Михаил Евраев.

По информации правительства области до 15 января все проекты должны поступить на экспертизу, и к 1 апреля планируется начать торги.